Rooney bastona Mbappé: "A 23 anni Messi aveva vinto 4 Palloni d’Oro"

Wayne Rooney si è espresso sul particolare atteggiamento avuto da Kylian Mbappé durante la partita del Psg contro il Montpellier. L'attaccante francese, infatti, prima ha discusso con Neymar per battere un calcio di rigore assegnato ai parigini e poi ha dato una spallata a Messi. In un'intervista concessa a Depar Sports, l'ex attaccante del Manchester United e attuale allenatore del DC United ha aspramente criticato il comportamento di Mbappé, difendendo Messi: “Un giocatore di 23 anni che dà una spallata a Messi… Non ho mai visto un ego più grande in vita mia. Qualcuno dovrebbe ricordare a Mbappé che quando Messi aveva 23 anni aveva già vinto quattro Palloni d’Oro“ ha dichiarato Rooney.