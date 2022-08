Depay in gol con il Barcellona nell'amichevole con il City di Guardiola

BARCELLONA (SPAGNA) - Ben 91.062 presenti, al Camp Nou, per il succulento antipasto di Champions League tra Barcellona e Manchester City, organizzato per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. La supersfida ha avuto come testimonial Juan Carlos Unzué - ex portiere blaugrana e, successivamente, allenatore dei portieri, ai tempi di Guardiola, e secondo di Luis Enrique - che il 18 giugno del 2020 ha annunciato l’addio alle panchine dopo che gli era stata diagnosticata la malattia. Le due squadre, che attendono i sorteggi di Coppa Campioni che si celebreranno domani, a Istanbul, e che potrebbero anche essere inserite nel medesimo girone, non hanno tradito le aspettative, chiudendo con un pirotecnico 3-3.

Tanti motivi d’interesse Il clima, per le nobili circostanze, è più che amichevole, ma i motivi d’interesse sono, comunque moltissimi, ad iniziare dal primo confronto tra Xavi e il vecchio mentore Pep Guardiola, per proseguire con la possibile sfida nella sfida tra i due super bomber Lewandowski e Haaland - il polacco alla fine non giocherà - per chiudere con l’apparizione tra i blaugrana dell’impaziente Jules Koundé, l’unico rinforzo estivo che, al momento, il Més que un Club non è ancora riuscito a tesserare. Al centro dei riflettori, pure Bernardo Silva, proibitivo oggetto dei desideri dei catalani.