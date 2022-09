"Caos a Malta: la Federazione sospende il ct Mangia"

LA VALLETTA (MALTA) - In occasione dell'amichevole di questa sera contro Israele, sulla panchina di Malta siederà Davide Mazzotta e non il ct, Devis Mangia. La Federazione locale ha infatti annunciato, in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, che il 48enne tecnico lombardo, a Malta dal dicembre del 2019, "è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche". La Federcalcio maltese sottolinea inoltre che Mangia "ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione" e "non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all'interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente". Secondo il quotidiano locale 'Times of Malta', che cita fonti federali, Mangia - ex ct Under 21 e con un passato tra Serie A e B sulle panchine di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli - sarebbe chiamato a rispondere di "molestie sessuali" nei confronti di un calciatore della nazionale. Il giocatore in questione, riferisce il portale web 'Net News' era in gruppo ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta subita venerdì scorso in Estonia.