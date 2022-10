Caos in Inghilterra: la porta è troppo grande, tutto risolto in modo clamoroso

HULL (Regno Unito) - Doppio clamoroso "misunderstanding" per il calcio inglese in un week-end da ricordare. Prima la sospensione, per oltre 30 minuti, del match tra Leeds e Arsenal, per i problemi tecnici a livello di comunicazione tra arbitro e Var, poi la clamorosa gaffe sulla misura dei pali delle porte in Championship tra Hull City e Birmingham. I pali erano fuori misura, squadre negli spogliatoi e "frullini" in azione per riportare il tutto alle misure consone, tagliando circa 5 cm per legno.