Coppa del Brasile: vince il Flamengo di Vidal e Gabigol

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Il Flamengo si aggiudica la Coppa del Brasile 2022, sconfiggendo nella doppia finale il Corinthians. Dopo lo 0-0 della gara d'andata, il match di ritorno è terminato con il punteggio di 1-1 (gol di Pedro e Giuliano). Per assegnare il trofeo sono stati necessari i calci di rigore. Il primo errore è stato commesso dal Flamengo, con Filipe Luis che si è fatto ipnotizzare da Cassio. Poi il portiere Santos ha neutralizzato il penalty di Fagner. L'errore decisivo è stato di Mateus Vital. Festa grande per l'ex interista Gabigol e per Arturo Vidal.