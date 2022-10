Zarate è senza squadra: addio alla Platense

Mauro Zarate saluta la Platense . L'ex attaccante della Lazio , con un passato in Serie A anche alla Fiorentina e all' Inter , ha risolto consensualmente il contratto che lo legava a ' los Calamaros ': un'avventura durata quattro mesi e culminata con la salvezza del club in Primera Division . Smaltiti i festeggiamenti per la permanenza nella massima serie, le parti hanno trovato l'accordo per terminare il contratto. L'attaccante verrà corrisposto l'intero stipendio fino all'ultimo giorno lavorato.

Zarate rescinde con il Boca Juniors

Zarate, il comunicato della Platense

La rescissione del contratto di Mauro Zarate viene resa nota dal club argentino con una nota ufficiale: "Il Club Atlético Platense informa di aver raggiunto un accordo con il calciatore Mauro Zárate per la risoluzione del suo contratto con la società.", annuncia il club che poi ripercorre le tappe dell'avventura dell'ex attaccante laziale: "Il giocatore era arrivato a fine giugno per disputare il Torneo di Lega Professionisti, che si concluderà domani, con l'obiettivo della permanenza del club in Prima Divisione. Dopo aver raggiunto l'obiettivo, e dopo la partita con l'Huracán, le parti si sono sedute per concordare di comune accordo la risoluzione del contratto, dove l'attaccante riceverà fino all'ultimo giorno di lavoro". Infine i ringraziamenti di rito: "Grazie Mauro e successo in qualunque cosa accada per la tua carriera".