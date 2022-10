Mertens chiama il cane come Nainggolan? Ecco la risposta di Radja...

Dries Mertens ha chiamato il suo cane, anzi la sua cagnolina, Radja? Come Nainggolan? Più o meno. Il belga e sua moglie Kat, per Halloween, si sono travestiti da Aladdin e Jasmine, coinvolgendo anche il figlio, Ciro Romeo, e la cagnolina. Kat, come didascalia alla foto postata su Instagram, ha scritto: "Aladdin, Jasmine, Abu e Radja". Radja è, anzi sarebbe, la tigre del cartone che, però, si chiamerebbe "Raja", senza la D. Il belga, in ogni caso, dopo aver visto come la famiglia Mertens ha cambiato nome al cane è intervenuto su Instagram, scrivendo prima "Radja?" e poi aggiungendo: "Grazie". Nessuna offesa, però: tante faccine sorridenti sia da parte sua sia da parte della signora Mertens.