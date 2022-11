Veretout ai Mondiali è "raccomandato"? Scoppia lo scandalo in Francia

PARIGI (Francia) - La convocazione in extremis per andare in Qatar, poi la polemica sulla chiamata del commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps. L'ex centrocampista della Roma, Jordan Veretout, è al centro di una querelle scoppiata in Francia nelle ultime ore. La sua presenza fra i Bleus sta diventando un caso finito sulle pagine di Le Monde: il suo trasferimento la scorsa estate dalla squadra di Mourinho all'Olympique Marsiglia, infatti, fu gestito dalla società di consulenza e management sportivo VV Consulting, creata dall'uomo d'affari russo ed ex presidente del Monaco, Vadim Vasilyev. Con lui, lavora come "team manager", Bachir Néhar, il quale è anche magazziniere della nazionale di Deschamps e proprio per la sua presenza viene ipotizzata l'esistenza di un "conflitto d'interesse".