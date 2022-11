Nainggolan, l'Anversa lo fa fuori: "Non tornerà in squadra, è sul mercato"

È ai titoli di coda l'avventura di Radja Nainggolan all'Anversa. Il centrocampista, 34 anni, sospeso perché scoperto a fumare in panchina, non rientrerà nella rosa di prima squadra. A comunicarlo lo stesso club belga: "Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi per un po' intorno al tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella squadra A. Il club collaborerà a eventuale trasferimento. La società non comunicherà ulteriormente su questo e si concentra sulla preparazione del girone di ritorno nella competizione regolare". Il contratto di Nainggolan, in scadenza a giugno, non sarà rinnovato e per lui si cercherà una destinazione. A meno che, a 35 anni, non decida di smettere.