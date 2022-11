Carte, tatuaggi e fortuna: il rituale dell'Argentina è da non credere

Un rituale scaramantico svelato dai calciatori argentini e che ha caratterizzato la vigilia della finale dell'ultima edizione della Coppa America, vinta da Messi e compagni contro il Brasile (1-0 gol di Di Maria). In uno speciale televisivo, i calciatori dell'Albiceleste svelano cosa è successo poche ora prima dell'atto finale della competizione. Paredes, il Papu Gomez, Messi, Otamendi, Aguero e Di Maria , raccontano ciò che è successo nella stanza di Rodri. I calciatori dovevano indovinare che carta sarebbe uscita dal mazzo, su 10 tentativi. Se tutti ce l'avessero fatta, avrebbero portato a casa la Coppa.

I tentativi vincenti

Il primo a tentare è il Papu Gomez, che indovina all'ultimo tentativo (l'asso di bastoni). Poi è il turno dei compagni. Tutti indovinano (Di Maria prende il sei di bastoni al primo tentativo): l'ultimo a provare è Messi. Il fuoriclasse argentino, che aveva perso quattro finali in carriera, si gioca il cinque di coppe e indovina. "Urla, entusiasmo, come se avessimo già vinto", racconta Gomez. L'ultimo rituale da compiere è il farsi tatuare la carta scelta: nessuno si esime dal farlo. Il pegno da pagare per alzare al cielo la Coppa America.