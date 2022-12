"Miura torna in Europa: il bomber 55enne a un passo dall'Oliveirense"

TOKYO (GIAPPONE) - È clamorosa la notizia che giunge dal Giappone: Kazuyoshi Miura, attaccante 55enne nonché giocatore professionista più longevo al mondo, sarebbe vicino a un ritorno in Europa, più precisamente in Portogallo. L'indiscrezione arriva dal quotidiano specializzato 'Nikkan Sport' secondo il quale il bomber del Sol Levante avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'União Desportiva Oliveirense, club che occupa attualmente il 14° posto della Segunda Liga, la seconda divisione portoghese. Se l'accordo con il club lusitano dovesse andare in porto, Miura tornerebbe a giocare in Europa dopo ben 23 anni: l'ultima volta del giapponese nel Vecchio Continente risale infatti alla stagione 1998/99 quando indossava la maglia della Croazia Zagabria (l'attuale Dinamo).