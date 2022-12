Il derby della violenza: portiere colpito in faccia da un secchio, l’arbitro scappa

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rissa da Far West durante il primo tempo del derby di Melbourne, nella A-League australiana, tra il City padrone di casa e il Victory. Il match è stato sospeso al 21' sul risultato di 1-0 per il City (gol di O'Neill all'11') del primo tempo quando alcuni tifosi hanno invaso il campo dell''Aami Park' e attaccato il portiere del City, Tom Glover. Uno dei tifosi protagonisti dell'irruzione sul terreno di gioco si è reso protagonista di un gesto sconsiderato: ha infatti lanciato un secchio di metallo, colpendo alla testa il giocatore che, ferito e sanguinante, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico del City e da alcuni compagni nel parapiglia generale. Lo stesso estremo difensore, pochi istanti prima, aveva raccolto un fumogeno lanciato in campo, lanciandolo poi verso la tribuna in cui erano sistemati i tifosi: una risposta interpretata come una sorta di sfida dai più facinorosi che non hanno gradito il gesto di Glover e hanno reagito con un'incontrollata rabbia. L'arbitro del match, Alex King, è poi scappato a gambe levate negli spogliatoi dell''Aami Park' dove è stato raggiunto dal sanguinante Glover che, stando a quanto riporta il bollettino medico del Melbourne City, potrebbe aver subito una commozione cerebrale. Gli altri giocatori in campo e membri della squadra arbitrale, sono stati accompagnati dagli steward verso il tunnel dello stadio e messi al sicuro.