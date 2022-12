Carabao Cup, Eriksen più Rashford e il Manchester United vola ai quarti

MANCHESTER (Regno Unito) - Il primo Manchester United del dopo Cristiano Ronaldo è vincente: negli ottavi di finale della Carabao Cup , i Red Devils di Ten Hag , si impongono per 2-0 sul Blackburn con i gol dell'ex interista Eriksen e del "reduce" da Qatar 2022, Rashford e volano ai quarti.

De Zerbi fuori ai rigori, poker Nottingham

Negli altri match di Carabao in programma in serata, clamorosa eliminazione del Brighton di De Zerbi, che dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, cede al Charlton ai rigori. Netto invece il successo del Nottingham, che passa 4-1 in casa del Blackburn.