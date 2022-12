Carabao Cup, spettacolo all'Etihad: il Manchester City piega il Liverpool

MANCHESTER (Regno Unito) - Nel big match degli ottavi di finale di Carabao Cup , il Manchester City si impone 3-2 sul Liverpool al termine di una partita come sempre spettacolare e ricca di emozioni e vola ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese.

Emozioni all'Etihad: decide Ake

All'Etihad la partitissima non tradisce le attese e regala gol e brividi a ripetizione. A sbloccare il risultato è il solito Haaland, che dopo 10 minuti porta avanti la squadra di Guardiola. Al 20' arriva però il pari dei Reds, firmato da Fabio Carvalho. In apertura di ripresa il botta e risposta tra Mahrez, che riporta avanti i citizens, e Salah, che neanche 60 secondi più tardi rimette in equilibrio il match. A decidere la partita e soprattutto la qualificazione è la rete di Ake nel cuore della ripresa, sull'ennesimo assit al bacio di De Bruyne.