I tifosi dell'Al Nassr già pazzi di Ronaldo: il video del gesto durante la partita di campionato diventa virale

DAMMAM (ARABIA SAUDITA) - Entusiasmo alle stelle all'Al Nassr, il nuovo club di Cristiano Ronaldo. I gialloblù hanno espugnato ieri pomeriggio il 'Prince Mohamed bin Fahd stadium', imponendosi col punteggio di 1-0 contro i padroni di casa dell'Al Khaleej: decisivo il gol al 5' del primo tempo di Vincent Aboubakar che ha regalato all'Al Nassr una vittoria fondamentale e la vetta, momentanea, della Saudi Pro League. Una vittoria importante, passata in secondo piano per un episodio verificatosi durante il match e che vede protagonista la nuova stella del club di Riad, Cristiano Ronaldo.