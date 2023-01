La foto del figlio di Ronaldo all'aeroporto fa il giro del web: "Perché è così triste?". C'è un'ipotesi che scatena i social

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Entusiasmo alle stelle per Cristiano Ronaldo : il fuoriclasse di Funchal è arrivato a Riad dove questa sera alle 19 ora locale (le 17 in Italia ) verrà presentato dal suo nuovo club, l' Al-Nassr , allo stadio ' Msool Park '. Arrivato all'aeroporto della Capitale saudita, il 37enne asso lusitano ha incontrato diversi tifosi ai quali ha regalato un momento di gioia dispensando foto e autografi. Euforia che però contrasta con la tristezza del figlio dell'ex Real Madrid e Juventus , Cristiano Ronaldo Junior .

Cristiano Ronaldo Jr., che tristezza: la teoria dei social

Distaccato e con il volto tirato, il primogenito dell'asso portoghese non sembra condividere con la famiglia l'entusiasmo per la nuova avventura in Arabia Saudita. Sui social sono state avanzate diverse teorie sul malcontento di Cristiano Junior: la più gettonata riguardarebbe la consapevolezza del ragazzo, fermamente convinto che il papà sia in qualche modo uscito dal 'giro' dei grandi campionati per provare una nuova avventura in un torneo dall'esiguo appeal.