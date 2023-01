La vita lussuosa di Ronaldo in Arabia: dalle guardie del corpo all'hotel extralusso, la lista di tutti i benefit

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo è pronto per cominciare la sua nuova avventura in Arabia Saudita. È sbarcato, ha fatto le visite mediche e presto si presenterà ufficialmente ai tifosi sauditi prima di esordire il 5 gennaio, il mondo arabo (e non solo) freme per vedere all'opera il campione portoghese. Georgina e i figli hanno seguito a Riyadh CR7, sono con lui, tutti vivranno il cambiamento in una nuova realtà.

Hotel di lusso

Sarà sicuramente una vita lussuosa, con un'infinità di benefici garantiti dall'accordo multimilionario con l'Al Nassr, che vuole regalare a Ronaldo il soggiorno più sfarzoso possibile fino al 2025. Già l'aereo che l'ex Juve ha preso insieme alla sua famiglia per raggiungere la capitale dell'Arabia Saudita era fornito di ogni confort, come riporta "Máxima". All'aeroporto un folto gruppo di bodyguard ha aspettato e scortato Cristiano, che probabilmente alloggerà - almeno all'inizio - con figli e fidanzata in un hotel di lusso a Riyadh, forse in compagnia di una società di sicurezza privata, secondo la stampa portoghese.

La villa da 14 milioni di euro

Si ipotizza anche che Cristiano e Georgina vivranno in uno dei quartieri più lussuosi di Riyadh, ad Al Muhammadiyah, noto per i suoi raffinati ristoranti, o ad Al Nakheel, abitata dalle famiglie che scelgono di far frequentare ai propri figli le scuole internazionali. Questo perché entrambi sono vicini allo stadio dell'Al Nassr e perché hanno aree residenziali chiuse e protette adatte agli stranieri. Tra l'altro, sembra esserci la possibilità che Ronaldo, Georgina e i loro figli si trasferiscano in futuro in una grande villa con otto camere da letto e piscina, attualmente in vendita per circa 14 milioni di euro.