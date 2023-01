Ronaldo presentato nello stadio dell’Al Nassr: tifosi in delirio

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È il giorno di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, il CR7-Day . Il Mrsool Park, stadio del club saudita, è pieno di tifosi in delirio per assistere alla presentazione del fuoriclasse portoghese, che prende la parola in conferenza stampa prima di fare il suo ingresso in campo davanti ai tifosi: "Mi sento bene, sono felice di aver preso questa decisione. Il mio lavoro in Europa è finito , non ho nulla da dimostrare. Questa è una nuova sfida in Asia e sono grato al club per avermi dato questa opportunità. Questa sarà una grande sfida, sono orgoglioso".

Ronaldo: "Avevo altre offerte, ma ho dato la parola"

"La famiglia mi ha subito supportato, in primis i figli. Questa è una sfida non solo calcistica, ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Non voglio solo sviluppare il calcio, ma anche questo Paese fantastico. Questa è una buona opportunità per aiutare gli altri, alcune persone non conoscono questo calcio e la visione deve cambiare. Avevo offerte dall'Australia, dall'Europa e dal Portogallo, dal Brasile e dagli Stati Uniti, ma avevo dato la mia parola all'Al Nassr".

Ronaldo: "Calcio qui scadente? Non capiscono niente"

"Molti dicono che il calcio qui sia scadente, ma sono persone che non capiscono nulla di calcio e non hanno mai visto una partita. Io l'ho fatto e credo che questo Paese abbia molto da dare, come dimostra la vittoria dell'Arabia Saudita al Mondiale nella prima partita. Ormai, anche dai risultati delle squadre africane, si può capire come il calcio sia diffuso e difficile ovunque, vincere partite non è mai scontato".