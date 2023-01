Benfica e Rui Costa nella bufera: accuse di partite truccate

Il comunicato del Benfica

"Tenuto conto delle notizie rese pubbliche in data odierna, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD conferma di essersi costituita in giudizio in data 3 gennaio, così come, intrinsecamente e tra gli altri, i componenti del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2020 e che sono attualmente in carica. Il Benfica SAD non rilascerà ulteriori commenti in merito poiché il processo è sotto segreto giudiziario. Il Benfica SAD esprime la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità competenti, come è sempre avvenuto fino ad ora", si legge nel comunicato diramato dal Benfica.