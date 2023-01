Ronaldo e Georgina danno scandalo sui social: tutta colpa di una foto

ROMA - Una tenera foto sui social che diventa scandalo. Proprio così, è successo a Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo che hanno pubblicato sui social, una foto del piccolo Mateo che bacia la sorelina. Ma nella foto si nota come il bambino (5 anni) abbia un orecchino sul lobo destro. È un diamante, come quello che ha suo padre Cristiano, ecco quindi che si sono scatenati commenti e critiche del mondo dei social, con varie posizioni: dall'inappropriato al fatto che non lo lasciano "vivere" la sua vita da bambino, come è giusto che sia, del resto, a quell'età.