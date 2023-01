Ancelotti e le inattese parole su Gattuso: “Eravamo in ottimi rapporti ma poi…”

La rivelazione di Ancelotti su Gattuso

"Abbiamo trascorso momenti molto belli che ricorderò per sempre, ma non sempre le relazioni restano buone. Abbiamo avuto dei problemi personali e non voglio parlarne. Molti allenatori di oggi hanno giocato nel Milan, Inzaghi, Pirlo, Nesta... Forse hanno imparato qualcosa. È stata un'esperienza e ognuno mette in campo le proprie conoscenze", queste le parole di Ancelotti.