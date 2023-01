Bale dopo il ritiro ha le idee chiare: ecco cosa farà

ROMA - Dopo essersi ritirato a soli 33 anni dal calcio, Gareth Bale tenterà la fortuna come golfista a tempo pieno. Da sempre infatti, il golf è stata una delle sue grandi passioni quindi è possibile che il gallese diventerà addirittura un professionista. Inoltre, secondo indiscrezioni, all'ex calciatore, sarà offerta la possibilità di giocare al fianco di grandi nomi, tra cui i capitani della Ryder Cup: Colin Montgomerie, Paul McGinley, Ian Woosnam e Thomas Bjorn. Il principale circuito di golf delle celebrità europee accoglierebbe Gareth Bale a braccia aperte, permettendogli di competere anche contro altre leggende dello sport come Gianfranco Zola, Robbie Fowler, e Damon Hill. Insomma dopo 17 anni di carriera nel calcio, per il gallese si prospetta l'inizio di una nuova ed entusiasmante avventura.