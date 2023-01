Carabao Cup, clamorosa eliminazione per il Manchester City: passa il Southampton!

SOUTHAMPTON (Gran Bretagna) - Il Manchester City esce clamorosamente di scena dalla Carabao Cup, eliminato ai quarti di finale dal Southampton, che si impone 2-0 sulla squadra di Guardiola. Il clamoroso successo dei Saints matura già nel primo tempo con l'uno-due firmato nell'arco di 5 minuti da Mara e Djenepo, che indirizza e in definitiva sancisce il sorprendente risultato finale. Southampton che in semifinale troverà il Nottingham, che in capo ad un altro tiratissimo match piega il Wolverhampton ai rigori.