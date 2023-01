"L'offerta pazzesca a Messi per raggiungere Ronaldo in Arabia"

Dopo l'approdo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, il prossimo obiettivo dell'Arabia Saudita è Leo Messi. L'indiscrezione arriva dal 'Mundo Deportivo': l'obiettivo dello stato saudita è quello di aprirsi al mondo e incrementare il turismo attraverso la popolarità garantita dal calcio. In questo senso, l'obiettivo principale è ospitare i Mondiali del 2030 con una candidatura congiunta con Egitto e Grecia. Un'operazione di marketing che passerebbe prima dallo sviluppo del proprio campionato, la Saudi League, attraverso l'ingaggio di due grandi star: Cristiano Ronaldo, già sbarcato in Arabia, e Leo Messi, che i sauditi proveranno a convincere con un'offerta da capogiro.

L'Al Hilal vuole Messi: pronta offerta shock In Arabia Saudita sarebbero sempre più frequenti, secondo il 'Mundo Deportivo' le voci che vorrebbero l'Al Hilal, club rivale dell'Al Nassr, in pressing sulla 'Pulce' argentina. Il club saudita sarebbe pronto a fare follie pur di ingaggiare il numero 10 dell'Albiceleste: il club biancoblù di Riad sarebbe addirittura disposto ad avanzare a Messi un'offerta shock di 300 milioni di dollari all'anno. Una cifra da capogiro che potrebbe essere recapitata dai vertici del club saudita tra pochi giorni: il Psg sbarcherà infatti in Arabia Saudita per disputare un'amichevole e i dirigenti dell'Al Hilal potrebbero cogliere la palla al balzo per cercare di imbastire una trattativa, al momento, complicatissima.