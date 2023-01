Il duro sfogo di Malinovskyi su Gasperini: "Mi diceva sempre una cosa"

MARSIGLIA - Ruslan Malinovskyi ha fatto ieri sera il suo esordio con la nuova maglia dell'Olympique Marsiglia entrando al 67' del secondo tempo nel match vento 2-0 in trasferta contro il Troyes. Il fantasista ucraino è riuscito a farsi ammonire alcuni istanti dopo il suo ingresso in campo. Positivo comunque il suo impatto alla prima con il Marsiglia. All'indomani della prima presenza in campo in Ligue 1, Malinovskyi è stato presentato alla stampa all'Orange Vélodrome e non sono mancati riferimenti al burrascoso rapporto con l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini: "Ne ho fatti tanti di goal dalla distanza, ma Gasperini mi diceva di non tirare troppo in porta perché segnavo una o due volte ogni cento tiri. Io però ne ho fatti molti di più".