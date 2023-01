Esordio con espulsione per Joao Felix: ecco quanto costerà al Chelesa

ROMA -Joao Felix non ha iniziato di certo bene l'avventura con la maglia del Chelsea. Tutti, senza dubbio, lui compreso, si aspettavano ben altro scenario. Il cartellino rosso contro il Fulham, preso per un brutto fallo su Tete è una scena che in tanti ricorderanno. In negativo però. Il portoghese dovrà infatti saltare le prossime tre partite contro Crystal Palace, Liverpool e Fulham. Il 'Daily Mail' stima che il Chelsea abbia investito un totale di 23,6 milioni di euro nell'operazione Joao Felix, tra quello che deve pagare all'Atletico e lo stipendio del giocatore e che quindi costerà ai Blues 2,4 milioni di euro, dal momento che ogni partita di Joao Felix con la squadra londinese sarebbe valutata 804.706 euro.