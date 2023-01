"Ma cosa fate?", Shakira impressionata dai fan sotto casa dopo il caos Piqué

ROMA - Una folla di fan scatenati si è radunata all’esterno della villa di Shakira a Barcellona, nell’elegante quartiere di Pedralbes, per testimoniare il proprio sostegno alla cantante. Il 2023 è iniziato con il botto con un caso mediatico che sta facendo parlare tutto il mondo dopo la canzone BZRP Music Session #53 che Shakira ha "dedicato"all'ex Piqué. A postare il video di quanto accaduto poche ore fa è stata la stessa Shakira attraverso le sue Instagram stories. “Grazie per la serenata”. Sicuramente la confusione non avrà fatto piacere ai vicini e in particolare alla suocera della cantante che abita poco distante e che nei giorni scorsi era diventata destinataria di una strega appesa al balcone di casa che sembra puntare proprio verso la villa dei genitori di Piqué. In tutta questa campagna di marketing non pianificata insomma, l'ultima canzone BZRP Music Sessions #53 è immediatamente esplosa. Il brano realizzato, il debutto più importante di un brano in spagnolo con 14.4 milioni di stream su Spotify in sole 24 ore. Un fenomeno da 80 milioni di visualizzazioni Quando si dice...non tutti i mali vengono per nuocere. Sì, è proprio il caso di dirlo...