Ronaldo contro Messi, la decisione sorprende tutti

Giovedì sera a Riyadh è in programma l'amichevole tra il PSG e il Riyadh Season , una selezione dei migliori giocatori dell' Al Nassr e dell’ Al Hilal. Forse un'ultima occasione per rivedere lo storico duello che ha caraterizzato il calcio negli ultimi 10 anni tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Ronaldo contro Messi, la decisione

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Ge.Globo, Cristiano Ronaldo indosserà la fascia di capitano della selezione saudita nella sfida contro i campioni di Francia. Per il portoghese, che ancora non ha debuttato con la sua nuova squadra, sarà la prima occasione per scendere in campo davanti ai suoi nuovi tifosi. Una partita che ovviamente ha già catturato l'entusiamo dei tifosi locali, attesi in quasi 70mila per assistere ad una sfida da 13 palloni d'oro complessivi.