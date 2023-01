Evra attacca la Francia dopo il ko in finale Mondiale: tutta colpa di Benzema

L’ex capitano della Francia , Patrice Evra , ha criticato l’atteggiamento dei giocatori della Francia nei confronti di Karim Benzema durante la Coppa del Mondo in Qatar , in un post su Instagram . “Sono rimasto deluso - scrive Evra - dal modo in cui Benzema è stato trattato”.

"Dall'esterno Karim ha turbato molte persone"

L’attaccante del Real Madrid si è ritirato dal campo prima del torneo a causa di un infortunio al quadricipite, ma avrebbe potuto concedersi tempo perché il suo infortunio non era grave. Secondo Evra, “dal lato umano, c’è un piccolo problema e sono rimasto deluso dall’atteggiamento umano. Dall’esterno, ho l’impressione che Karim abbia turbato molte persone. Voi, i giocatori, per non averlo sostenuto: dovete andare in guerra per un giocatore”. Pochi giorni dopo la finale della Coppa del Mondo 2022, persa dalla Francia contro l’Argentina, Benzema ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale sui social media. Evra commenta: “È lo stesso errore dei 98 campioni del mondo, che pensavano che la nazionale francese appartenesse a loro. La nazionale francese è di tutti”.