Coppa del Re, la Real Sociedad non si ferma. Anche il Siviglia ai quarti di finale

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Già terza forza in Liga , la Real Sociedad non smette di sutpire e, superando 1-0 il Maiorca grazie al gol di Navarro , vola ai quarti di finale di Coppa del Re . I baschi, reduci dal bel successo nel derby con l'Athletic Bilbao, possibile prossimo avversario al netto della sfida con l'Espanyol, volano ai quarti di finale.

Real Sociedad-Maiorca 1-0, tabellino e statistiche

Siviglia corsaro a Vitoria sull'Alaves

Passa il turno anche il Siviglia, che nonostante la travagliata stagione in campionato, gli andalusi sono al penultimo posto in classifica, avanza in Coppa, superando a domicilio l'Alaves grazie al gol di Rakitic in avvio di ripresa.

Alaves-Siviglia 0-1, tabellino e statistiche