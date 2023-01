Tutte le volte che si sono incontrati Messi e Ronaldo

ROMA - A Riyadh Messi e Cristiano Ronaldo si troveranno nuovamente l'uno di fronte all'altro. Il Psg sfiderà infatti la selezione delle squadre di Al-Nassr e Al-Hilal capitanata da Cristiano Ronaldo giovedì 19 gennaio (ore 18 italiane) per la Riyadh Season Cup. Domani quindi, i due campioni si sfideranno per la trentasettesima volta.In precedenza, Leo e Cristiano si sono incontrati in campo in 36 occasioni: 18 in Liga, 6 in Champions League, 5 in Coppa del Re, 5 per la Supercoppa spganola e 2 per le amichevoli internazionali. Ma chi guida il record? Il leader di questa fantastica lotta calcistica è la Pulce, con 16 vittorie e 22 gol, sulle 11 vittorie e 21 gol di Ronaldo. La loro ultima partita, risale invece all'8 dicembre 2020, nella vittoria per 3-0 della Juve contro il Barcellona in Champions League al Camp Nou, dove Ronaldo siglò uno doppietta.