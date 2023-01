Ronaldo in difficoltà: disperata ricerca, è disposto a offrire migliaia di sterline

Cristiano Ronaldo sta progettando il proprio futuro una volta che lascerà il calcio giocato. In Portogalo sta realizzando la sua residenza definitiva, nella località Quinta da Marinha, di un valore di circa 17 milioni di sterline. C'è però un "grosso" problema che CR7 sta riscontrato, ovvero quello di trovare uno chef che possa soddisfare le esigenze della sua famiglia. Ronaldo, infatti, cerca un professionista che possa cucinare i piatti tipici portoghesi, ma anche i più svariati cibi internazionali: uno su tutti il sushi, con tanto di area riservata per lo scopo. Il compenso è di grande livello: circa 54mila sterline all'anno. Ronaldo non cerca soltanto uno chef, ma anche un maggiordomo, il cui salario arriverebbe a 57mila sterline annuali.