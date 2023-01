Ronaldo beccato dalle telecamere prima della sfida a Messi: svelato l'incredibile rituale

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo è appena sbarcato in Arabia Saudita per iniziare la sua nuova avventura professionale con l'Al Nassr ma le abitudini e le attenzioni ai piccoli particolari del fuoriclasse di Funchal non sono di certo cambiate. Neanche in occasione della suggestiva amichevole contro il Psg del suo eterno rivale, Lionel Messi. Le telecamere del 'King Fahd International stadium' hanno infatti svelato un curioso rituale dell'asso lusitano.