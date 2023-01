Ronaldo sostituito contro Messi: il gesto in panchina non sfugge alle telecamere

Il post dell'Al Nassr

In estasi gli oltre 50mila tifosi presenti sugli spalti, che hanno potuto ammirare le grandi giocate di fuoriclasse come Mbappé e Neymar, altre star della formazione parigina. Gli occhi erano però puntati principalmente su Messi e Ronaldo, sostituiti entrambi dai rispettivi tecnici dopo un'ora di gioco. E proprio appena dopo la sostituzione non è sfuggita all'occhio delle telecamere l'espressione sorridente e felice di Ronaldo seduto in panchina. Da dove, evidentemente soddisfatto della sua prova, ha poi mandato un bacio al pubblico. Un modo per ringraziare i tifosi degli applausi e dei cori, come sottolineato poi sui propri profili social dall'Al Nassr: "From Ronaldo, with Love".