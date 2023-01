Ronaldo contro Messi, gli highlights di Al Nassr&Al Hilal All Stars-Psg

Pubblico in delirio

In delirio gli oltre 50mila spettatori presenti, che hanno potuto ammirare lo spettacolo offerto dai due fuoriclasse e dalle altre star in campo: per Cristiano Ronaldo una doppietta festeggiata con la sua tipica esultanza, un solo gol ma successo di squadra per Messi che proprio come CR7 è stato sostituito ed è uscito dal campo tra gli applausi dopo un'ora di gioco.