Diamanti segna un gol pazzesco quasi da centrocampo: il post è esilarante

Alessandro Diamanti continua a stupire: in campo e fuori. Il fantasista italiano, che gioca nel campionato australiano, è stato il protagonista del match tra la sua squadra, il Western United e il Sydney Fc. Una sfida delicata nella lotta per non retrocedere. Entrato in campo a dieci minuti dalla fine, Diamanti (che a maggio compirà 40 anni), si è inventato un gol d'antologia, con un pallonetto da centrocampo. La rete che ha deciso la sfida.

"Non ho paura di niente"

Al termine della gara, intervistato dai cronisti australiani, Diamanti ha continuato a dare spettacolo; "È uno dei migliori gol che ho segnato? Non lo so, so solo che me lo merito. Me lo merito perché non rinuncio a niente. Sono molto felice per me, onestamente. Devo dire grazie a me stesso". Sul gol segnato, ha aggiunto: "Non ho paura di niente. Non ho paura, solo ci provo. A volte devi provare, provare qualcosa di diverso quando il gioco è pari, è dura, devi pensare fuori dagli schemi". Ancora più eloquente il post scritto sui social. Diamanti ha commentato la rete in questo modo: "Ma uno nella sua vita ….potrà calciare da dove cxxzo c’ ha voglia... OOOOO NO?".