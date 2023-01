CHAMBERY (Francia) - Dopo il Marsiglia di Tudor , anche il Lione approda agli ottavi di finale della Coppa di Francia . La squadra di Blanc però lo fa in scioltezza, passeggiando 3-0 in casa del piccolo Chambery, con Lacazette protagonista di una doppietta.

Le altre qualificate agli ottavi

Negli altri sedicesimi di finale in programma, vittorie ai rigori per il Lorient sul Bastia e per il Rodez sul Grasse, passano il turno anche Paris FC, Grenoble, Reims, Angers e Tolosa.