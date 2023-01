"Mbappé, il Psg e il Real Madrid: ecco come stanno le cose"

Il futuro di Kylian Mbappé resta in bilico. L'attaccante francese, che la scorsa estate ha firmato un contratto plurimilionario con il Paris Saint Germain, rinnovando il suo accordo che era in scadenza, ha dato segnali di nervosismo e, secondo quanto riportato da Marca, starebbe cercando una via di fuga da Parigi. Ma al momento il Real Madrid, che la scorsa estate era seriamente interessata al suo tesseramento, ha assunto una posizione di attesa. Il club spagnolo ha puntato tutto su Vinicius e non intende sedersi al tavolo con il Paris Saint Germain.