Il Rubin Kazan infierisce ancora sulla Juve: dopo Kvaratskhelia altra presa in giro impietosa

KAZAN (RUSSIA) - Il Rubin Kazan attacca ancora la Juventus : dopo aver preso di mira i bianconeri su Tik Tok, rei di aver scartato Kvaratskhelia nel 2021 , giudicando troppi i 20 milioni richiesti per il georgiano, il club russo è tornato all'attacco e a distanza di pochi giorni ha voluto mettere l'accento anche sulla delicata vicenda della penalizzazione di 15 punti in classifica comminata alla Juventus . Il club rossoverde ha infatti pubblicato un altro video, ancora su Tik Tok, intitolato: " It's getting cold ", ovvero " Sta facendo freddo ".

Il Rubin Kazan sbeffeggia la Juventus

La pena inflitta ai bianconeri in merito al caso plusvalenze ha fatto scalpore non solo in Italia ma anche fuori dall'Europa: nel video pubblicato dai russi, si vede un'immagine di Napoli in cui viene messa in risalto la temperatura di 7 gradi. Stessa cosa viene fatta con quella di Kazan, il cui termometro segna un gelido -11 e successivamente l'immagine di Torino con il logo della Juventus trasformato in un -15 che non lascia spazio a repliche.