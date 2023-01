Coppa di Francia, il Lille di Fonseca agli ottavi

BREST (Francia) - Missione compiuta in Coppa di Francia per il Lille di Paulo Fonseca che in casa archivia la pratica Pau (Ligue 2) con una vittoria per 2-0. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con l'autogol di Kouassi, mentre nella ripresa Gomes segna il gol che inchioda il risultato sul 2-0 e regala alla squadra dell'ex tecnico della Roma la qualificazione agli ottavi. Successo anche del Lens, che passa sul campo del Brest (1-3): ospiti avanti al 5' con Said e ripresi poco dopo da Slimani, ma Medina e Thomasson siglano le reti della vittoria e regalano al Lens il passaggio del turno.