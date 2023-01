Ronaldo, pioggia di critiche sui social: “È finito, non può farlo in Arabia Saudita”

Anche adesso che gioca in Arabia Saudita, non mancano le critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte dei sostenitori rivali. Il campione portoghese ha da poco cominciato l'esperienza all'Al Nassr, con il quale ha firmato un contratto stellare. Proprio ieri c'è stato il debutto in campionato, con la formazione gialloblù che ha vinto di misura. Ma quali sono le polemiche indirizzate a Ronaldo? Ebbene, circola un video in cui il cinque volte pallone d'oro non riesce a superare in dribbling un difensore avversario. I commenti su Twitter sono stati spietati, come, tra i tanti, "Ronaldo non può nemmeno dribblare nella Lega Saudita" o "giocatore finito, riesce a malapena a muoversi". Insomma, le classiche esternazioni negative alle quali CR7 proverà a rispondere sul campo.