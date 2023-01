L'arbitro estrae un cartellino bianco: incredibile la reazione del pubblico

Gli applausi del pubblico

È successo a un minuto dalla fine quando, con il risultato di 3-0 in favore del Benfica, uno spettatore presente allo stadio 'Da Luz' è stato colto da un malore sugli spalti. Il gioco è stato interrotto e gli staff medici delle due squadre si sono precipitati per soccorrere lo sfortunato tifoso, per tornare poi in campo una volta terminata l'operazione. È stato quello il momento in cui l'arbitro ha estratto dalla tasca un cartellino di colore bianco, mai visto prima d'ora nel calcio professionistico. Nessuna sanzione però, ma solo un modo per sottolineare il gesto di fairplay tra gli applausi del pubblico, che ha celebrato così il personale medico e accolto con favore la novità introdotta di recente per promuovere i valori etici nel calcio.