Carabao Cup, il Newcastle si impone a Southampton: decide Joelinton

SOUTHAMPTON (REGNO UNITO) - Il Newcastle si impone 1-0 sul campo del Southampton, nella semifinale di andata della Carabao Cup. I padroni di casa, che avevano eliminato nei quarti di finale il Manchester City, vengono sconfitti dagli uomini di Howe (terzi in Premier League). A decidere la sfida è una rete di Joelinton (su assist di Alexander Isak) ad un quarto d'ora dalla fine. Il Southampton (che si è vista annullare una rete per fallo di mano di Armstrong) ha chiuso la gara in dieci per l'espulsione di Caleta-Car. Domani la seconda semifinale tra Nottingham Forrest e Manchester United. Tra una settimana la gara di ritorno.