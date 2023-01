Giocatore dell'Argentina under 20 ko: la disperazione di Mascherano

Giay ko, che guaio per Mascherano

Dopo aver dribblato un brasiliano con una bella finta, Giay è stato contrastato da un avversario, Ronald Falkoski, che è intervenuto in modo molto deciso, colpendolo direttamente al ginocchio: nel successivo incrocio di gambe il 18enne ha rimediato la torsione innaturale della caviglia sinistra. Un dolore lancinante, al quale sono seguite urla, pianto a dirotto e la richiesta di immediata sostituzione. Le lacrime del ragazzo hanno scosso anche Mascherano che osservava la scena senza proferire parola. In seguito lo staff medico della Seleccion ha provato a rimettere Giay in piedi, ma è stato impossibile: il giovane terzino infatti non riusciva a poggiare il piede sul terreno di gioco a causa del troppo dolore. Le successive immagini relative al ritorno negli spogliatoi con la caviglia molto gonfia non fanno presagire niente di buono per Mascherano che probabilmente dovrà fare a meno del suo capitano per la delicata sfida contro il Perù di questa sera (alle 23, ora italiana).