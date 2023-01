Umiliato dall'avversario dopo l'espulsione: la reazione è clamorosa

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Con un gol del brasiliano Joelinton al 73', il Newcastle si è aggiudicato il match di andata della semifinale d'andata della Coppa di Lega inglese, l' Efl Cup . Al ' St. Mary's Stadium ', i ' Magpies ' hanno vinto 1-0 contro i padroni di casa del Southampton ipotecando la finale di Wembley . Un traguardo che dunque si avvicina per i bianconeri, il cui successo è stato per offuscato da un infuocato finale di gara che ha visto protagonisti il difensore dei ' Saints ', il croato Duje Caleta Car e l'esterno offensivo del Newcastle, Jacob Murphy .

Caleta Car, oltre al danno...la beffa

Nel finale di gara il difensore croato è stato espulso: dopo essere stato ammonito al 28' del primo tempo, Caleta Car ha ricevuto un secondo cartellino al minuto 86. Un cartellino pesante e che costa caro al 26enne centrale di Sebenico: il croato dovrà infatti saltare la partita di ritorno al 'St. James' Park'. Un danno al quale si sommerà, poco dopo, una pesante beffa: mentre si accingeva a uscire dal campo, il centrale balcanico ha dovuto anche subire anche la presa in giro di Jacob Murphy. Il calciatore del Newcastle ha visto passare al suo fianco l'avversario e lo ha irriso salutandolo. Ha alzato la mano e di fatto gli ha detto: "Ciao, ciao". Caleta Car non si è scomposto, gli ha lanciato uno sguardo glaciale e non ha reagito alla provocazione. Murphy lo ha continuato a guardare negli occhi ma il centrale croato lo ha completamente ignorato.