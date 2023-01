BARCELLONA (Spagna) - Basta un gol di Dembelé al 40' per lanciare il Barcellona in semifinale di Coppa del Re. Nell'ostica sfida, che proponeva la prima della Liga, appunto gli azulgrana, contro la terza in classifica, la Real Sociedad, decide l'acuto dell'attaccante francese. La squara di Xavi ora sfiderà la vincente del quarto di finale tra il Valencia di Gattuso e l'Athletic Bilbao.