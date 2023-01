Ronaldo a secco, sfuma il primo trofeo: Al Nassr ko in Supercoppa

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Sfuma il primo trofeo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo , sconfitto con il suo Al Nassr dall'Al-Ittihad (1-3) nella semifinale della Supercoppa araba andata in scena al ' King Fahd International Stadium ' di Riad (che ha ospitato anche la Supercoppa spagnola vinta dal Barcellona e quella italiana alzata dall'Inter, vittoriosa nel derby con il Milan).

La chance sprecata da CR7

La formazione di Nuno Espirito Santo, capitanata dall'egiziano Hegazy (ex Fiorentina e Perugia), prende il largo nel primo tempo chiuso con il doppio vantaggio grazie alle reti di Romarinho (15') e Hamdallah (43'), che va a segno subito dopo la chance del pari sprecata da CR7 (fermato da una grande parata di Grohe). Nella ripresa l'Al Nassr dell'ex tecnico romanista Rudi Garcia prova a riaprire i giochi con Talisca (in rete al 67'), ma l'Al-Ittihad resiste e nel recupero cala persino il tris con Shanqiti (93'), staccando così il pass per la finale in cui sfiderà l'Al Feiha (vittorioso per 1-0 sull'Al-Hilal).