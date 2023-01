Dani Alves, spuntano nuovi dettagli scioccanti: "Ha bevuto un drink dopo l'aggressione e poi..."

Emergono nuovi e clamorosi dettagli sulla vicenda che ha portato all'arresto di Dani Alves. L'ex difensore della Juventus è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, commessa in una discoteca di Barcellona il 30 dicembre e si trova in carcere dal 20 gennaio scorso. Il brasiliano è tutt'ora senza cauzione. Il legale, l'avvocato Cristobal Martell, ha tempo fino al 31 gennaio per chiedere il rilascio provvisorio. I quotidiani spagnoli stanno ricostruendo ciò che è accaduto in discoteca attraverso le testimonianze dei presenti. Dani Alves e la querelante, sono rimasti chiusi in bagno per sedici minuti. Uno dei responsabili del locale, che ha soccorso la ragazza, ha raccontato di averla vista in lacrime e sconvolta: "Le chiedevo cosa fosse successo e le dicevo di calmarsi, ma era in stato confusionale".