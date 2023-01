"Ancelotti jr saluta il papà? Piace in Premier League"

Forse per Davide Ancelotti è arrivato il momento del grande salto. Il vice di Re Carlo, dopo anni di esperienze personali per formarsi e accanto al padre per apprendere sul campo, è stato accostato alla panchina dell'Everton, società che conosce bene avendoci lavorato durante l'esperienza post Napoli del 2020. Una indiscrezione lanciata in Inghilterra dal Daily Mail. La prima scelta resta il Loco Bielsa, ma Ancelotti jr avanza come alternativa principale assieme a Sean Dyche, soluzione inedita trattandosi di un allenatore giovane ma già con grande esperienza alle spalle.