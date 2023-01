Ronaldo e il gruppo WhatsApp con gli ex compagni: la promessa dopo l'addio

Un regalo che avrà sicuramente felice i suoi amici. Stando a quanto riferito dal "The Sun" , Cristiano Ronaldo ha promesso di invitare in vacanza alcuni suoi ex compagni di squadra del Manchester United . CR7 vuole porre rimedio al fatto di non aver avuto tempo di abbracciarli prima di andar via a causa del burrascoso addio ai Red Devils , che si è consumato proprio mentre era impegnato nel Mondiale in Qatar con la Nazionale portoghese .

Ronaldo, i gruppo WhatsApp, i "prescelti" e la speranza di regalo di lusso

In estate in Portogallo, dove sta costruendo una casa di lusso alla periferia di Lisbona e ha trasferito le sue auto di lusso, o addirittura in Arabia Saudita. Ronaldo sta organizzando una "rimpatriata" dopo aver lasciato lo United lo scorso novembre in seguito alle durissime critiche rivolte al club nel corso di un'intervista a Piers Morgan. Il resto è già storia. L'attaccante lusitano ha firmato un contratto da 170 milioni di sterline all'anno con l'Al Nassr.

Ai "prescelti", Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro e Raphael Varane, Ronaldo ha anche chiesto se sarebbero interessati a vederlo giocare in Medio Oriente, impegni permettendo. Fonti interne allo United hanno rivelato: “Ci sono ancora alcuni ragazzi qui che non hanno altro che rispetto per Ronny ed erano tristi per come tutto è finito, perché non sono mai riusciti a salutarlo come si deve. Recentemente ha lasciato i gruppi WhatsApp dei giocatori, ma ha promesso di tenersi in contatto con alcuni e li ha invitati".

E la fonte all'interno dello United ha rivelato un altro retroscena: "Un paio di ragazzi al campo di allenamento speravano che mettesse in palio una delle sue supercar, come ha fatto Sergio Aguero nel 2021 quando ha lasciato il City". Il Kun regalò allo staff della prima squadra del City un biglietto della lotteria per la sua Range Rover da 40.000 sterline. A vincerla Ally Marland, uno dei magazzinieri del club.